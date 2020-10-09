В школах Ингушетии прошли диагностические мероприятия для учеников десятых классов
Во всех образовательных организациях Ингушетии прошли диагностические мероприятия по образовательным программам основного общего образования для учащихся десятых классов по русскому языку.
«Диагностические работы предназначены для выявления пробелов в знаниях учащихся и корректировки рабочих программ учителей», — цитирует регионального министра образования и науки Эсет Бокову её пресс-служба.
В ведомстве газете «Ингушетия» рассказали, что в текущем году в связи с эпидемиологической ситуацией экзамены по итогам освоения образовательных программ основного общего образования для девятых классов не проводились. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки рекомендовано региональным органам в сфере управления образованием проверить у школьников уровень освоения программы за курс основного общего образования (за 9 классов) осенью 2020 года.
Результаты диагностических работ участники узнают не позднее 13 ноября 2020 года.