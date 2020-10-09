Образование

В школах Ингушетии прошли диагностические мероприятия для учеников десятых классов

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Во всех образовательных организациях Ингушетии прошли диагностические мероприятия по образовательным программам основного общего образования для учащихся десятых классов по русскому языку.

«Диагностические работы предназначены для выявления пробелов в знаниях учащихся и корректировки рабочих программ учителей», — цитирует регионального министра образования и науки Эсет Бокову её пресс-служба.

В ведомстве газете «Ингушетия» рассказали, что в текущем году в связи с эпидемиологической ситуацией экзамены по итогам освоения образовательных программ основного общего образования для девятых классов не проводились. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки рекомендовано региональным органам в сфере управления образованием проверить у школьников уровень освоения программы за курс основного общего образования (за 9 классов) осенью 2020 года.

Результаты диагностических работ участники узнают не позднее 13 ноября 2020 года.

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