В школах Ингушетии проходят мероприятия в рамках Декады ингушского языка

По информации пресс-службы регионального Минобразования, декада стартовала с оформления стендов, выпуска стенгазет, выставок произведений ингушских классиков. В акциях участвуют все классы. На больших переменах и перед началом уроков на экранах в фойе можно посмотреть сюжеты об ингушских литераторах, послушать песни, гимн.

Так, в школе № 3 Карабулака прошел литературный вечер. Из уст учеников 9-11-х классов прозвучали отрывки из произведений Пушкина и Грибоедова на ингушском языке: «Письмо Татьяны к Онегину», «Письмо Онегина к Татьяне», монолог Чацкого.

Стартовала Декада ингушского языка и в школе № 1 сельского поселения Яндаре, где для развития умственных способностей детей были использованы оригинальные яркие пособия, игры, конкурсы, викторины.