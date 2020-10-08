В школах Ингушетии проходят лекции ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Школьникам рассказали, что битва за Кавказ — одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Одним из значимых сражений битвы за Кавказ стала и Малгобекская оборонительная операция, которая началась в августе 1942 года и продолжалась четыре месяца.

Музейные работники подготовили для учащихся цикл лекций, направленных на воспитание у подрастающего поколения любви к историческому наследию родного края.

Напомним, 15 июля 2020 года Госдума приняла закон о новом дне воинской славы 9 октября — Дне разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента думой Ставропольского края.

«Законодательное закрепление дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом», — говорится в документе.