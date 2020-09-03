В школах Ингушетии проходит «Диктант Победы»

Цель — привлечение широкой общественности к изучению истории Второй мировой войны, повышение исторической грамотности и формирование патриотического мировоззрения молодежи.

«Диктант Победы» впервые состоялся в прошлом году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В этом году диктант проходит 3 сентября. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, организаторы подготовили 25 вопросов: 20 заданий стали общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике.

Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, «Волонтерами Победы», Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.