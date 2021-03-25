В школах Ингушетии могут ввести урок «Семьеведение»

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На региональном форуме партийных проектов «Единая Россия» предложила ввести уроки «семьеведения» в школьную программу.

Участник форума, депутат Народного собрания Ингушетии Марифа Султыгова рассказала об опыте и перспективах преподавания учебного курса «Семьеведение», который в течение многих лет разрабатывается в России и уже преподается в ряде регионов, но пока в качестве факультатива или классных часов.

«Считаю целесообразным поддержать инициативу разработки соответствующими федеральными организациями в сфере образования единого учебного пособия курса «Семьеведение» для использования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, обеспечив и методическое сопровождение данного курса. Кроме того, рассмотреть с участием общественных институтов возможность включения данного курса как базовой учебной дисциплины в учебные планы школ», — сказала Марифа Султыгова.

По ее словам, необходимость преподавания этого курса для старшеклассников ингушских школ вызвана печальной ситуацией в обществе, трансформацией традиционных семейных ценностей, с нравственно-этическими потерями.

Участники форума сошлись во мнении, что необходимо разработать программу этого курса.

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