В школах Ингушетии могут ввести урок «Семьеведение»

Участник форума, депутат Народного собрания Ингушетии Марифа Султыгова рассказала об опыте и перспективах преподавания учебного курса «Семьеведение», который в течение многих лет разрабатывается в России и уже преподается в ряде регионов, но пока в качестве факультатива или классных часов.

«Считаю целесообразным поддержать инициативу разработки соответствующими федеральными организациями в сфере образования единого учебного пособия курса «Семьеведение» для использования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, обеспечив и методическое сопровождение данного курса. Кроме того, рассмотреть с участием общественных институтов возможность включения данного курса как базовой учебной дисциплины в учебные планы школ», — сказала Марифа Султыгова.

По ее словам, необходимость преподавания этого курса для старшеклассников ингушских школ вызвана печальной ситуацией в обществе, трансформацией традиционных семейных ценностей, с нравственно-этическими потерями.

Участники форума сошлись во мнении, что необходимо разработать программу этого курса.