В шестую командировку в Сирию отправится батальон военной полиции из Ингушетии в конце мая

«С октября по январь мы проводили совместное патрулирование как с турецкими военнослужащими, так и в составе самого подразделения, контролировали территорию, проводили мониторинг ситуации. Самое сложное в поездках, что семья далеко, а сложностями службы нас не удивить. Это пятая командировка, мы восполняем и знаем свои задачи, которые выполняем без нареканий и замечаний. Задач много, они сугубо мирные, зона ответственности расширяется, и в шестую командировку мы отправимся в конце мая», — сказал Гусейнов.

В торжественных мероприятиях, приуроченных к возвращению батальона, приняли участие представители Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики. Военнослужащим были вручены около 50 ведомственных и государственных наград.

Отметим, что 30 января после пятой командировки из Сирии в Ингушетию вернулись около 300 военнослужащих военной полиции Южного военного округа, выполнявших миротворческую миссию в Сирии в течение трех месяцев. Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.