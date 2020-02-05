В шестую командировку в Сирию отправится батальон военной полиции из Ингушетии в конце мая

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Батальон военной полиции из Ингушетии отправится в командировку в Сирию в конце мая, сообщил СМИ командир третьей роты батальона Сафар Гусейнов на торжественном митинге в сельском поселении Троицкое, приуроченном к возвращению подразделения из очередной поездки в эту ближневосточную страну.

«С октября по январь мы проводили совместное патрулирование как с турецкими военнослужащими, так и в составе самого подразделения, контролировали территорию, проводили мониторинг ситуации. Самое сложное в поездках, что семья далеко, а сложностями службы нас не удивить. Это пятая командировка, мы восполняем и знаем свои задачи, которые выполняем без нареканий и замечаний. Задач много, они сугубо мирные, зона ответственности расширяется, и в шестую командировку мы отправимся в конце мая», — сказал Гусейнов.

В торжественных мероприятиях, приуроченных к возвращению батальона, приняли участие представители Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики. Военнослужащим были вручены около 50 ведомственных и государственных наград.

Отметим, что 30 января после пятой командировки из Сирии в Ингушетию вернулись около 300 военнослужащих военной полиции Южного военного округа, выполнявших миротворческую миссию в Сирии в течение трех месяцев. Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

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