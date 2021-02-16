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В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже в рамках декады ингушского языка прошла интеллектуальная игра

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В рамках декады ингушского языка в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Т. Х. Цурова состоялась интеллектуальная игра «Лан хой» («спорщик»), сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Автором проекта является заместитель директора СКТЭК, знаток ингушского языка и известный в республике мастер разговорного жанра Салман Бадиев, который стал и ведущим игры. Для осуществления этой идеи руководство колледжа приобрело специальный барабан, так называемое колесо фортуны.

«Суть игры заключается в правильном ответе участников, которые по очереди крутят барабан и зарабатывают очки согласно сектору, на который указывает стрелка. После остановки механизма вопрос появляется на табло», — рассказала газете «Ингушетия» участница игры, руководитель Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Тамара Чаниева.

По ее словам, много новых ингушских слов почерпнули для себя в течение игры не только студенты, но и гости, среди которых были именитые писатели, поэты, общественные деятели.

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