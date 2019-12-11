В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже прошел вечер памяти Мусы Дарсигова

Народный депутат Советского Союза, один из создателей ингушской государственности Муса Юсупович Дарсигов навечно вписал свое имя в историю Ингушетии и России. Об этом много говорилось на вечере памяти в его честь.

Солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщает ее пресс-служба, подарили присутствующим в зале свои самые проникновенные песни. В концерте приняли участие Роза Ахциева, Адам Оздоев, Рахман Беков, Роза Мальсагова, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Хава Евлоева.