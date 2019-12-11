В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже прошел вечер памяти Мусы Дарсигова
В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Т. Х. Цурова состоялось мероприятие, посвященное славному сыну ингушского народа Мусе Дарсигову.
Народный депутат Советского Союза, один из создателей ингушской государственности Муса Юсупович Дарсигов навечно вписал свое имя в историю Ингушетии и России. Об этом много говорилось на вечере памяти в его честь.
Солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщает ее пресс-служба, подарили присутствующим в зале свои самые проникновенные песни. В концерте приняли участие Роза Ахциева, Адам Оздоев, Рахман Беков, Роза Мальсагова, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Хава Евлоева.