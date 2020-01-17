В Северо-Кавказском федеральном округе запускается единый информационный туристский портал

Необходимость его создания и другие актуальные вопросы обсуждались на совещании в Минкавказе России, участие в котором принял руководитель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

Совещание проходило под председательством заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой. На мероприятии были подведены итоги работы фонда «Посети Кавказ» за прошедший год, а также обсужден план работы на 2020 год.

Генеральный директор фонда «Посети Кавказ» Станислав Аристов рассказал участникам совещания о запуске и работе единого информационного туристского портала в Северо-Кавказском федеральном округе. Данный портал направлен на создание и развитие комплексного предложения межрегиональных туристских продуктов регионов СКФО. Таким образом, турист, посещая портал и планируя поездку, будет видеть предложения всех регионов СКФО, которые могут заинтересовать его и стать объектом посещения.

Напомним, ингушским региональным отраслевым комитетом разработано и паспортизировано более 30 маршрутов, которые будут размещены на портале для массового потребителя турпродукта.