Коронавирус

В середины весны в России ожидается рост заболеваемости Covid-19

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», — сказал главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Многие люди, перенесшие Covid-19 в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.

«Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — добавил инфекционист.

С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», — сказал Вознесенский.

Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим Covid-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что «есть люди, которые не встречались с вирусом».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидемическими мерами пренебрегать не стоит.

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