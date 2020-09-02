В сентябре в Ингушетии прогнозируется риск возникновения лесных пожаров
По предварительным прогнозам Рослесхоза России, в Ингушетии в сентябре будет повышен риск возникновения лесных пожаров. Предположение основано на фактических данных гидрометеорологической обстановки и долгосрочного прогноза температуры и осадков, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Лесные пожарные находятся в полной готовности, продолжается патрулирование лесов, но принципиально важно, чтобы люди сами понимали, насколько необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, как важно тушить за собой костры после отдыха на природе, поскольку в сухую, жаркую, ветреную погоду огонь в два счета распространяется на большие расстояния», — говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при выезде на природу.
Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на МЧС региона сообщала, что во всех четырех районах республики сохраняется высокая пожароопасность — IV класс. Чрезвычайное ведомство предупреждает, что возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания.