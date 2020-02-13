В сельском поселении Яндаре выявлен факт незаконного строительства остановки с магазином

По этому поводу глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев, сообщает его пресс-служба, провёл экстренное совещание со своими заместителями, главой сельского поселения Яндаре.

Заместителям главы района дано поручение в срочном порядке совместно с надзорными органами составить комиссионный акт по объекту.