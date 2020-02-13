В сельском поселении Яндаре выявлен факт незаконного строительства остановки с магазином

0

В Яндаре выявлено незаконное строительство остановки, совмещенной с магазином, на территории микрорайона МКД. Данный объект строится без правоустанавливающих документов на строительство.

По этому поводу глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев, сообщает его пресс-служба, провёл экстренное совещание со своими заместителями, главой сельского поселения Яндаре.

Заместителям главы района дано поручение в срочном порядке совместно с надзорными органами составить комиссионный акт по объекту.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 