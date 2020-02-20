Родной язык

В сельском поселении Яндаре прошло мероприятие ко Дню родного языка

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В рамках Декады ингушского языка, которая проходит с 16 по 25 февраля, в Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошел литературный час «Жемчужины ингушской литературы», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Художественный руководитель учреждения Мадина Евлоева рассказала школьникам о творчестве классиков ингушской литературы, таких как Идрис Базоркин, Заурбек Мальсагов, Чах Ахриев, Джемалдин Яндиев, Хамзат Осмиев, Ахмет Боков и многие другие.

Также учащиеся ознакомились с книжной выставкой «Язык — история народа», на которой представлены издания о родном языке, произведения ингушских писателей, фольклор, а также журналы «Литературная Ингушетия».

«Мероприятие проведено с целью воспитания у детей чувства патриотизма, интереса к изучению родного языка, истории своего народа», — отметила Мадина Евлоева.

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