В сельском поселении Яндаре прошло мероприятие ко Дню родного языка
В рамках Декады ингушского языка, которая проходит с 16 по 25 февраля, в Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошел литературный час «Жемчужины ингушской литературы», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Художественный руководитель учреждения Мадина Евлоева рассказала школьникам о творчестве классиков ингушской литературы, таких как Идрис Базоркин, Заурбек Мальсагов, Чах Ахриев, Джемалдин Яндиев, Хамзат Осмиев, Ахмет Боков и многие другие.
Также учащиеся ознакомились с книжной выставкой «Язык — история народа», на которой представлены издания о родном языке, произведения ингушских писателей, фольклор, а также журналы «Литературная Ингушетия».
«Мероприятие проведено с целью воспитания у детей чувства патриотизма, интереса к изучению родного языка, истории своего народа», — отметила Мадина Евлоева.