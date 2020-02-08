Новостройка

В сельском поселении Яндаре Ингушетии возобновят строительство школы на 540 мест

0

В мае месяце текущего года планируется возобновить строительство общеобразовательной школы на 540 мест в сельском поселении Яндаре Назрановского района республики, которое было приостановлено ввиду отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Образовательное учреждение строится для жителей нового городка, большая часть которых вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Строительство школы начато еще в 2018 году, но ввиду отсутствия финансирования было приостановлено. Объект возводится в рамках мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства федерального проекта «Жилье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году на завершение всех строительно-монтажных работ планируется направить 282 млн. руб.

«На данные момент выполнены все работы нулевого цикла, частично возведены стены и перекрытия основного корпуса. Согласно проекту, в здании образовательного учреждения предусмотрено наличие всех необходимых помещений», — добавили в пресс-службе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов призвал студентов БИА из Ингушетии быть носителями истинных ценностей ислама
Глава Ингушетии поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником
Калиматов принял участие в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии в Татарстане
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на окружные соревнования по кикбоксингу
Правоохранителями задержан житель Ингушетии причастный к сбыту огнестрельного оружия и наркотиков
Власти Ингушетии намерены не допустить необоснованного роста цен на медицинские маски
В административном округе города Назрани Ингушетии в 2020 году откроют новый детский сад
Назрановские лицеисты побывали на лекции «Черная среда 1944 года»
Глава МВД подарил велосипеды детям погибшего при нападении на пост в Ингушетии инспектора
Находившиеся в квартире с разыскиваемым за вымогательство задержаны в Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к годовщине подвига Суламбека Осканова

Главное

Яндекс.Метрика

 