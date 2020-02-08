В сельском поселении Яндаре Ингушетии возобновят строительство школы на 540 мест

«Образовательное учреждение строится для жителей нового городка, большая часть которых вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Строительство школы начато еще в 2018 году, но ввиду отсутствия финансирования было приостановлено. Объект возводится в рамках мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства федерального проекта «Жилье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году на завершение всех строительно-монтажных работ планируется направить 282 млн. руб.

«На данные момент выполнены все работы нулевого цикла, частично возведены стены и перекрытия основного корпуса. Согласно проекту, в здании образовательного учреждения предусмотрено наличие всех необходимых помещений», — добавили в пресс-службе.