В сельском поселении Верхние Ачалуки школьникам рассказали о вреде наркомании

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, ребятам рассказали о том, что наркотики — страшный враг, коварный и безжалостный. И избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего одним способом: никогда не пробовать наркотик.

«Профилактика наркомании в современном обществе приобретает немаловажное значение. Поэтому такая работа с подрастающим поколением проводится регулярно», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе РДНТ.