Наркомания

В сельском поселении Верхние Ачалуки школьникам рассказали о вреде наркомании

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В Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района прошла профилактическая беседа для школьников на тему «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, ребятам рассказали о том, что наркотики — страшный враг, коварный и безжалостный. И избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего одним способом: никогда не пробовать наркотик.

«Профилактика наркомании в современном обществе приобретает немаловажное значение. Поэтому такая работа с подрастающим поколением проводится регулярно», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе РДНТ.

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