Благоустройство

В сельском поселении Троицкое завершаются работы по благоустройству улиц

0

Подрядная организация практически завершила основные работы по благоустройству улиц Багаева и Речная в сельском поселении Троицкое в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в настоящее время уже выполнено обустройство тротуаров, установлены опоры освещения с энергосберегающими диодными светильниками, к ним подведено электричество, а также установлены лавочки и урны. Общая протяжённость улиц — 1800 метров.

Активное участие в реализации проекта принимают жители села. Именно они являются его инициаторами, осуществляют контроль за организацией и проведением работ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэрия Назрани представила жителям города проект скамейки и урны в рамках работы над дизайн-кодом
В Назрани провели масштабную проверку автономных газовых систем в многоквартирных домах
На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»
Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»
За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
Минсельхоз Ингушетии проведёт обучающий семинар для аграриев региона
В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин
Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях
Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве
Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 