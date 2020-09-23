В сельском поселении Троицкое завершаются работы по благоустройству улиц

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, в настоящее время уже выполнено обустройство тротуаров, установлены опоры освещения с энергосберегающими диодными светильниками, к ним подведено электричество, а также установлены лавочки и урны. Общая протяжённость улиц — 1800 метров.

Активное участие в реализации проекта принимают жители села. Именно они являются его инициаторами, осуществляют контроль за организацией и проведением работ.