В сельском поселении Троицкое устранили порывы водопровода

В «Инстаграм» главы Сунженского района Магомета Дзейтова, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поступило обращение о порыве водопровода на улицах Народная и Сунженская в сельском поселении Троицкое. Накануне вечером, по поручению руководителя района, с целью оценки ситуации и решения проблемы на место неполадок выехал заместитель главы района Беслан Цечоев вместе с главой села Исой Ханиевым.

Ликвидацией порывов занялись специалисты администрации населенного пункта. На устранение дефектов на водопроводных сетях была привлечена спецтехника. В итоге принятых мер сотрудникам администрации удалось залатать дыру в водопроводе, где необходимо заменить ветхий участок трубы, тем самым устранить аварию, доставив минимум дискомфорта жителям улиц.