В сельском поселении Троицкое Сунженского района ликвидируют порыв водопровода

Работники коммунальной сферы совместно с сотрудниками администрации села приступили к устранению дефекта на водопроводных сетях. Как сообщила пресс-служба администрации района, в ближайшее время работники водоканала смогут ликвидировать дыру в водопроводе, полностью устранить последствия чрезвычайного происшествия и восстановить водоснабжение.

Местные органы власти принесли извинения за доставленные временные неудобства и попросили жителей проявить терпение и понимание.