В сельском поселении Троицкое Сунженского района ликвидируют порыв водопровода

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района, на улице Ленина, произошел порыв водопровода.

Работники коммунальной сферы совместно с сотрудниками администрации села приступили к устранению дефекта на водопроводных сетях. Как сообщила пресс-служба администрации района, в ближайшее время работники водоканала смогут ликвидировать дыру в водопроводе, полностью устранить последствия чрезвычайного происшествия и восстановить водоснабжение.

Местные органы власти принесли извинения за доставленные временные неудобства и попросили жителей проявить терпение и понимание.

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