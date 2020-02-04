В сельском поселении Троицкое провели ремонт системы уличного освещения
На днях администрацией сельского поселения Троицкое проведена работа по замене ламп в осветительных приборах. Специалистами заменены 40 ламп наружного освещения на центральных улицах села.
Проблема уличного освещения остается не решенной и крайне актуальной для всех населенных пунктов района. Бюджеты сельских поселений несут большие затраты по установке и дальнейшему ремонту светильников для освещения улиц.
Несмотря на все возникающие трудности, муниципальными властями принимаются все усилия для обеспечения нормального уличного освещения, заявили в пресс-службе администрации Сунженского района.