В сельском поселении Троицкое провели ремонт системы уличного освещения

Проблема уличного освещения остается не решенной и крайне актуальной для всех населенных пунктов района. Бюджеты сельских поселений несут большие затраты по установке и дальнейшему ремонту светильников для освещения улиц.

Несмотря на все возникающие трудности, муниципальными властями принимаются все усилия для обеспечения нормального уличного освещения, заявили в пресс-службе администрации Сунженского района.