В сельском поселении Троицкое проведены работы по благоустройству территории муниципалитета

Так, в селе начата работа по замене старых опор ЛЭП на новые на улице Чкалова — от остановки «Поленикова» до центральной мечети. Будут проводиться работы по демонтажу и монтажу проводов. В целях обеспечения безопасности пешеходов и движения транспортных средств в ночное время суток, на каждую опору линий электропередачи будут установлены светодиодные лампы. Вдобавок стоит отметить, что местной администрацией на центральных улицах сельского поселения уже установлены 20 светодиодных ламп и заменены 50 сгоревших ламп на новые.

Кроме того, как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, специалистами ГУП «Сунженское ДРСУ» ведется работа по установке металлического барьерного ограждения вдоль центральной трассы в сельском поселении Троицкое. Ведется работа по строительству автомобильного моста через «садовый канал», который связывает улицы Шоссейную и Чкалова. В довершение всего будет проведена работа по укладке нового пешеходного тротуара.