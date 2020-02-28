В сельском поселении Троицкое прошёл сход граждан
В Доме культуры сельского поселения Троицкое прошёл сход граждан, на котором обсудили насущные проблемы этого населённого пункта.
Открыл мероприятие глава сельского поселения Троицкое Иса Ханиев. Он проинформировал собравшихся об итогах деятельности сельской администрации за 2019 год и планах работы на текущий год, о социально-экономическом развитии сельского поселения. Также были обсуждены вопросы санитарного состояния территории населенного пункта, сбора налогов и платежей за коммунальные услуги.
Жители села задавали интересующие их вопросы социального, юридического и экономического характера. На обращения и вопросы, поступившие из зала, членами президиума были даны подробные ответы и разъяснения.