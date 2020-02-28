В сельском поселении Троицкое прошёл сход граждан

Открыл мероприятие глава сельского поселения Троицкое Иса Ханиев. Он проинформировал собравшихся об итогах деятельности сельской администрации за 2019 год и планах работы на текущий год, о социально-экономическом развитии сельского поселения. Также были обсуждены вопросы санитарного состояния территории населенного пункта, сбора налогов и платежей за коммунальные услуги.

Жители села задавали интересующие их вопросы социального, юридического и экономического характера. На обращения и вопросы, поступившие из зала, членами президиума были даны подробные ответы и разъяснения.