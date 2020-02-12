Дзюдо

В сельском поселении Троицкое прошли районные соревнования по дзюдо среди юниоров

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В Сунженском районе Ингушетии прошёл юниорский турнир по дзюдо. Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Троицкое.

Организовали турнир тренеры по дзюдо М. Султыгов (ФОК с. п. Троицкое) и У. Шанхоев (ФОК с. п. Галашки). Финансовую поддержку оказали родители.

Состязания проводились с целью популяризации дзюдо в Сунженском муниципальном районе, повышения спортивного мастерства, развития и укрепления дружеских связей спортсменов. За звание лучших боролись свыше двадцати юных дзюдоистов. Для многих из ребят это были первые серьезные испытания уровня их спортивной подготовки и беспристрастная проверка качества работы их наставников.

Окончив разминку, юные дзюдоисты приступили к схваткам. По информации пресс-службы администрации Сунженского района, юные мастера татами показали яркие и зрелищные поединки. По итогам состязаний первое командное место заняли спортсмены из троицкого ФОКа, второе место — галашкинского ФОКа, третье место — дзюдоисты гамурзиевского ФОКа, которые также были приглашены для участия в соревнованиях.

Победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты.

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