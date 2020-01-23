В сельском поселении Троицкое прошла беседа для школьников о вреде наркомании
Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района совместно с библиотекарями провел беседу для школьников «Наркомания — злейший враг молодежи», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В мероприятии приняли участие учащиеся сельской первой школы. Ребята читали стихи на тему «Скажем наркотикам «нет», а участники театрального кружка представили сценку «Рабы иглы».
Библиотекарь Эсет Дзариева провела обзор книжной выставки «Все на борьбу с наркоманией» и рассказала школьникам об этой страшной зависимости.