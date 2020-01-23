В сельском поселении Троицкое прошла беседа для школьников о вреде наркомании

В мероприятии приняли участие учащиеся сельской первой школы. Ребята читали стихи на тему «Скажем наркотикам «нет», а участники театрального кружка представили сценку «Рабы иглы».

Библиотекарь Эсет Дзариева провела обзор книжной выставки «Все на борьбу с наркоманией» и рассказала школьникам об этой страшной зависимости.