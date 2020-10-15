Благоустройство

В сельском поселении Троицкое отремонтированы дороги местного значения

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В Сунженском районе Ингушетии проводятся мероприятия по ремонту сельских дорог в целях повышения удобства передвижения граждан.

Реконструкция дорог местного значения проведена в сельском поселении Троицкое. Работа велась по инициативе местной администрации в связи с обращениями жителей и в рамках работ по благоустройству территории населенного пункта.

Как сообщила газете «Ингушетии» пресс-служба администрации Сунженского района, сотрудниками сельской администрации при помощи специальной техники выровнены полотна сельских дорог с подсыпкой песчано-гравийной смеси. В частности, ремонт дорог произведен на улицах Садовая и Чапаева.

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