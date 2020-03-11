В сельском поселении Троицкое ликвидировали несанкционированную мусорную свалку
Сотрудники администрации сельского поселения Троицкое ликвидировали несанкционированную свалку. В работе было задействовано 4 единицы техники, более 40 машин строительного мусора вывезено с территории.
Факт незаконного складирования твердых бытовых отходов был выявлен в 1-м Советском переулке. Территория была захламлена обломками кирпича, щебнем и стеклом, а также пластиковыми и бумажными упаковками.
Администрация Троицкого предупредила граждан о том, что беспрепятственное размещение отходов на территории сельских поселений — это нарушение действующего природоохранного и санитарного законодательства.