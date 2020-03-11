Экология

В сельском поселении Троицкое ликвидировали несанкционированную мусорную свалку

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Сотрудники администрации сельского поселения Троицкое ликвидировали несанкционированную свалку. В работе было задействовано 4 единицы техники, более 40 машин строительного мусора вывезено с территории.

Факт незаконного складирования твердых бытовых отходов был выявлен в 1-м Советском переулке. Территория была захламлена обломками кирпича, щебнем и стеклом, а также пластиковыми и бумажными упаковками.

Администрация Троицкого предупредила граждан о том, что беспрепятственное размещение отходов на территории сельских поселений — это нарушение действующего природоохранного и санитарного законодательства.

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