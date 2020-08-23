В сельском поселении Троицкое Ингушетии введен режим контртеррористический операции

Район КТО ограничен границами этого населенного пункта, говорится в релизе.

Отмечается, что обстановка контролируется. О ходе развития ситуации информация будет представляться дополнительно.

Оперативный штаб призывает жителей сельского поселения сохранять спокойствие, не допускать беспорядков из-за определенных ограничений, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.