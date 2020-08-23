КТО

В сельском поселении Троицкое Ингушетии введен режим контртеррористический операции

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии с 8 часов утра воскресенья введен режим контртеррористический операции, сообщает группа взаимодействия со СМИ оперативного штаба республики.

Район КТО ограничен границами этого населенного пункта, говорится в релизе.

Отмечается, что обстановка контролируется. О ходе развития ситуации информация будет представляться дополнительно.

Оперативный штаб призывает жителей сельского поселения сохранять спокойствие, не допускать беспорядков из-за определенных ограничений, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

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