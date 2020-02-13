В сельском поселении Троицкое 27 февраля состоится сход граждан
27 февраля текущего года в 13:00 в здании Дома культуры состоится сход граждан с участием главы Сунженского района Магомета Дзейтова, его заместителей, представителей различных ведомств и начальников организаций, подведомственных администрации района.
В рамках собрания граждан глава сельского поселения проинформирует об основных показателях деятельности администрации в 2019 году и ответит на вопросы граждан.
Кроме того, выступят представители правоохранительных органов и ФАПа, а жители смогут поделиться своими проблемами с руководством Сунженского района, депутатами различного уровня, руководителями служб жизнеобеспечения, представителями республиканских служб и надзорных органов.