В сельском поселении Троицкое 27 февраля состоится сход граждан

В рамках собрания граждан глава сельского поселения проинформирует об основных показателях деятельности администрации в 2019 году и ответит на вопросы граждан.

Кроме того, выступят представители правоохранительных органов и ФАПа, а жители смогут поделиться своими проблемами с руководством Сунженского района, депутатами различного уровня, руководителями служб жизнеобеспечения, представителями республиканских служб и надзорных органов.