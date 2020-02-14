В сельском поселении Сурхахи Ингушетии в 2022 году появится еще одна школа

«Объект включен в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В настоящее время проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и имеет положительное заключение. После объявления тендера и определения подрядной организации будет заключен контракт на строительство образовательного учреждения. Согласно проекту, школа будет трехэтажной. Общая площадь земельного участка составляет чуть меньше 1 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом помещении будут созданы все необходимые условия для полноценного учебного процесса.

«В школе будут учебные кабинеты, административный блок, лаборатории, пищеблок и столовая на 60 мест, библиотека и читальный зал, актовый и спортивный залы и даже спальные помещения для начальных групп. Контрактная стоимость объекта 199 млн рублей, а сроки окончания строительства конец 2022 года», — добавили в пресс-службе.