В сельском поселении Сагопши прошел сход граждан

В Доме культуры собрались жители села, чтобы обсудить проблемы и получить ответы на интересующие их вопросы.

В сходе участвовали заместитель главы Малгобекского района Исраил Мержоев, глава сельского поселения Курейш Цокиев, имам центральной мечети с. п. Сагопши Хусейн Фаргиев, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, представители общественности, депутаты сельского поселения.

Местные жители обозначили целый ряд волнующих их вопросов. Все озвученные проблемы приняты к вниманию, и по ним уже начинается соответствующая работа.