Семинар

В сельском поселении Пседах состоялся семинар-практикум «Наркотики — путь в никуда»

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В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района состоялся семинар-практикум для работников учреждений культуры «Наркотики — путь в никуда», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участниками мероприятия стали сельские школьники. В качестве почетных гостей присутствовали заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдуразакова, заместитель главы администрации Малгобекского района Зейнап Илиева, художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Тамара Тариева и другие.

Ведущие мероприятия и гости рассказали подрастающему поколению о пагубном воздействии наркотических средств на организм человека, о разрушении культурно-нравственных ценностей личности, употребляющей наркотики, о том, как обезопасить себя и своих близких от влияния наркомании.

Участники художественной самодеятельности читали стихи и показывали сценические постановки.

«Особенно сильное впечатление на присутствующих произвела постановка «Героин», в которой главную роль исполнил Амин Пешхоев. Его игра растрогала зрителей до слез», — отметила Эсет Абдурзакова и пожелала юному актеру дальнейших успехов в творчестве.

В фойе Дома культуры работала книжно-иллюстративная выставка, подготовленная сельскими библиотекарями к этому мероприятию. Также в этот день состоялся отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности ДК перед населением.

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