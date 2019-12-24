Участниками мероприятия стали сельские школьники. В качестве почетных гостей присутствовали заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдуразакова, заместитель главы администрации Малгобекского района Зейнап Илиева, художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Тамара Тариева и другие.

Ведущие мероприятия и гости рассказали подрастающему поколению о пагубном воздействии наркотических средств на организм человека, о разрушении культурно-нравственных ценностей личности, употребляющей наркотики, о том, как обезопасить себя и своих близких от влияния наркомании.

Участники художественной самодеятельности читали стихи и показывали сценические постановки.

«Особенно сильное впечатление на присутствующих произвела постановка «Героин», в которой главную роль исполнил Амин Пешхоев. Его игра растрогала зрителей до слез», — отметила Эсет Абдурзакова и пожелала юному актеру дальнейших успехов в творчестве.

В фойе Дома культуры работала книжно-иллюстративная выставка, подготовленная сельскими библиотекарями к этому мероприятию. Также в этот день состоялся отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности ДК перед населением.