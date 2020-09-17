В сельском поселении Пседах прошла профилактическая беседа для школьников «Пристрастие, которое мстит»

Мероприятие прошло в рамках республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Ингушетия» подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

В ходе профилактического мероприятия ребятам рассказали о последствиях употребления наркотических веществ, методах завлечения в употребление наркотиков, взаимосвязи наркомании и преступности.

Беседа со учащимися проведена с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.