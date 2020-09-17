Наркомания

В сельском поселении Пседах прошла профилактическая беседа для школьников «Пристрастие, которое мстит»

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Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района провел познавательную беседу для школьников «Пристрастие, которое мстит», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в рамках республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Ингушетия» подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

В ходе профилактического мероприятия ребятам рассказали о последствиях употребления наркотических веществ, методах завлечения в употребление наркотиков, взаимосвязи наркомании и преступности.

Беседа со учащимися проведена с целью пропаганды здорового образа жизни, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.

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