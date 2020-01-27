В сельском поселении Пседах прошел час истории, посвященный блокадному Ленинграду

В мероприятии приняли участие учащиеся сельской школы № 25, которым рассказали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов.

Также ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник, содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена смерти одного из близких.

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки.

Акция «Блокадный хлеб» — это память поколений и гордость за мужество населения блокадного Ленинграда. Она дает нам соприкоснуться с тем страшным временем и в очередной раз осознать, как дорога и велика Победа нашего народа, сказано в релизе.