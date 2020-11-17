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В сельском поселении Плиево завершается строительство новой школы в рамках нацпроекта «Образование»

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии завершается строительство новой школы на 720 посадочных мест.

Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На строительство и оснащение школы из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 530 млн рублей.

«В рамках нацпроекта в республике планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ с общей проектной мощностью 3850 мест до конца текущего года», — цитирует министра образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокову её пресс-служба.

По словам руководителя ведомства, строительство новой школы не только позволит улучшить качество образования и разгрузить существующие школы, но и создаст более 120 новых рабочих мест.

Напомним, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» планируется строительство еще 9 новых школ, всего на 7200 ученических мест.

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