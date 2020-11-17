В сельском поселении Плиево завершается строительство новой школы в рамках нацпроекта «Образование»

Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На строительство и оснащение школы из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 530 млн рублей.

«В рамках нацпроекта в республике планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ с общей проектной мощностью 3850 мест до конца текущего года», — цитирует министра образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокову её пресс-служба.

По словам руководителя ведомства, строительство новой школы не только позволит улучшить качество образования и разгрузить существующие школы, но и создаст более 120 новых рабочих мест.

Напомним, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» планируется строительство еще 9 новых школ, всего на 7200 ученических мест.