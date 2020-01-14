В сельском поселении Плиево состоялся сход жителей

В мероприятии приняли участие председатель Назрановского районного совета А. Барханоев, заместители главы Назрановского муниципального района И. Мальсагов и И. Экажев, помощник главы Назрановского муниципального района А. Арсельгов, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

Главным вопросом для обсуждения стало повышение платёжной дисциплины среди населения. Также обсуждались проблемы, связанные с выплатами субсидий, и земельные вопросы.