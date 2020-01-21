В сельском поселении Плиево проведён срочный ремонт трансформаторной подстанции

Там вышел из строя трансформатор, расположенный на перекрёстке улиц М. Калоева и Горданова, который обслуживает улицы Калоева, Гарданова, Али Горчханова, часть улицы Осканова, часть Базоркина.

Незамедлительно были приняты меры по организации ремонта трансформаторной подстанции. В настоящее время ТП работает в обычном режиме.