В сельском поселении Плиево проведён срочный ремонт трансформаторной подстанции

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Силами администрации Назрановского района и районных электрических сетей за один день был проведён капитальный ремонт трансформаторной подстанции в сельском поселении Плиево.

Там вышел из строя трансформатор, расположенный на перекрёстке улиц М. Калоева и Горданова, который обслуживает улицы Калоева, Гарданова, Али Горчханова, часть улицы Осканова, часть Базоркина.

Незамедлительно были приняты меры по организации ремонта трансформаторной подстанции. В настоящее время ТП работает в обычном режиме.

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