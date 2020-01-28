В сельском поселении Плиево проведены работы по благоустройству территории в районе мавзолея Борга-Каш
Администрация сельского поселения Плиево провела мероприятие по благоустройству территории в районе исторического памятника Борга-Каш.
По информации пресс-службы администрации Назрановского района, на этом участке была задействована одна единица техники. Рабочие разровняли территорию и убрали весь мусор.
Мероприятия в данном направлении проводятся на постоянной основе, заявил глава сельского поселения Плиево.