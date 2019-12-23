В сельском поселении Плиево прошел семинар-практикум, посвященный традициям и обычаям ингушского народа

Также в рамках мероприятия состоялся отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности сельского Дома культуры за 2019 год.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Назрановского района Эсет Хаутиева, художественный руководитель РДНТ Эсет Абдуразакова, директора домов культуры Назрановского района, депутаты местного самоуправления, члены общественного совета, представители администрации сельского поселения Плиево и многие другие.

В программе прозвучали песни, были представлены танцы в исполнении воспитанников ДК. В завершение мероприятия всем детям — участникам концерта были вручены грамоты, сказано в релизе.