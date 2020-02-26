В сельском поселении Плиево открыли новый Дом культуры

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Сегодня, 26 февраля, в сельском поселении Плиево Назрановского района состоялось торжественное открытие нового Дома культуры, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

На мероприятии присутствовали руководство республики, члены правительства, депутаты, жители населенного пункта.

Новый Дом культуры построен в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национальной программы «Культура». В нем предусмотрены зрительный зал на 200 мест, библиотека, мастерские, гардеробные, гримерки. После открытия в ДК заработают студии вокала, кружки для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством, хореографией.

Напомним, что Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается масштабная федеральная поддержка по строительству сельских домов культуры. В республике в сельской местности проживает практически 60% населения.

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