Спорт

В сельском поселении Новый Редант создаётся футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

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Министерство спорта Ингушетии проверило ход создания футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в сельском поселении Новый Редант.

Данный спортивный объект строится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

По словам заместителя министра Магомеда Мургустова, строительство футбольного поля завершится во втором квартале 2021 года, техническая готовность основания — 50%.

«Стоит отметить, что для строительства данного объекта используются только качественные материалы. По окончании строительства основной задачей местной администрации будет поддержание данного объекта в надлежащем состоянии. Необходимо соблюдать правила эксплуатации футбольного поля и ухаживать за его покрытием», — цитирует Мургустова пресс-служба спортивного ведомства Ингушетии.

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