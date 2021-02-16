В сельском поселении Новый Редант создаётся футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

Данный спортивный объект строится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

По словам заместителя министра Магомеда Мургустова, строительство футбольного поля завершится во втором квартале 2021 года, техническая готовность основания — 50%.

«Стоит отметить, что для строительства данного объекта используются только качественные материалы. По окончании строительства основной задачей местной администрации будет поддержание данного объекта в надлежащем состоянии. Необходимо соблюдать правила эксплуатации футбольного поля и ухаживать за его покрытием», — цитирует Мургустова пресс-служба спортивного ведомства Ингушетии.