В сельском поселении Нестеровское завершается строительство районного Дома культуры

В текущем году в сельском поселении Нестеровское было начато строительство Дома культуры. Новый социальный объект появится в селе благодаря национальному проекту «Культура».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, на строительство ДК было выделено порядка 36,6 миллиона рублей. Все работы идут в соответствии с графиком. На данный момент подрядная организация ООО «Олимп» приступила к отделке фасада и внутренних помещений здания, а также благоустройству прилегающей территории.

В Доме культуры будет зрительный зал на 200 мест, оснащенный современным звуковым и световым оборудованием, помещения для работы кружков, административные кабинеты и хозяйственные помещения.