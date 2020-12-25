В сельском поселении Нестеровское Сунженского района состоялось первое заседание примирительной комиссии

Напомним, что решение о создании муниципальных комиссий по примирению конфликтующих сторон было принято на последней встрече главы района с религиозными деятелями, общественниками и главами населенных пунктов в рамках исполнения поручения исполняющего обязанности руководителя Администрации Главы и правительства Ингушетии.

В мероприятии приняли участие глава Сунженского района Магомет Дзейтов, сообщила его пресс-служба, и замглавы района Беслан Цечоев.

На повестку заседания был вынесен вопрос о разрешении жилищного спора, возникшего в результате развода семейной пары. По итогам обсуждений, по взаимному согласию сторон, указанный спор благополучно был разрешен.