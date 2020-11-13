Акция

В сельском поселении Нестеровское проводится акция «Шагая по жизни без полиомиелита»

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В амбулатории сельского поселения Нестеровское проходит акция «Шагая по жизни без полиомиелита».

В ходе акции всех желающих детей осматривают специалисты республиканской поликлиники: врач-невролог и врач-ортопед.

Напомним, полиомиелит — это детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

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