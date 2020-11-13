В сельском поселении Нестеровское проводится акция «Шагая по жизни без полиомиелита»
В амбулатории сельского поселения Нестеровское проходит акция «Шагая по жизни без полиомиелита».
В ходе акции всех желающих детей осматривают специалисты республиканской поликлиники: врач-невролог и врач-ортопед.
Напомним, полиомиелит — это детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.