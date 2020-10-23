Коронавирус

В сельском поселении Нестеровское провели мероприятия противоэпидемиологического характера

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Представители администрации сельского поселения Нестеровское совместно с депутатами сельсовета и сотрудниками правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия по торговым точкам в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Комиссией обследованы объекты торговли села, с продавцами и индивидуальными предпринимателями проведена разъяснительная работа о соблюдении противоэпидемических мер для предупреждения заноса и распространения инфекции.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, также в ходе рейда проинспектировано соблюдение масочного режима, обеспеченность персонала запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

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