В сельском поселении Нестеровское провели мероприятия противоэпидемиологического характера
Представители администрации сельского поселения Нестеровское совместно с депутатами сельсовета и сотрудниками правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия по торговым точкам в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Комиссией обследованы объекты торговли села, с продавцами и индивидуальными предпринимателями проведена разъяснительная работа о соблюдении противоэпидемических мер для предупреждения заноса и распространения инфекции.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, также в ходе рейда проинспектировано соблюдение масочного режима, обеспеченность персонала запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.