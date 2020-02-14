В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

На встречу со школьниками пришли помощник главы Сунженского района Магомед Евлоев, заместитель районного совета депутатов Хаваш Албаков, начальник Управления образования по Сунженскому району, г. Сунжа и г. Карабулак Роза Евлоева, представители правоохранительных органов.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, Управлением образования была поставлена задача перед учащимися школ подготовить доклад и видеоролик по теме борьбы с терроризмом, и все школы отлично справились с поставленной задачей. Руководитель Управления образования Роза Евлоева отметила, что подобный формат мероприятия выбран не случайно — участвуя в подготовке, молодые люди проникаются этой проблемой и относятся к ней более серьезно.

После просмотра видеороликов состоялся диалог, в ходе которого с участниками обсуждали такие явления, как терроризм, экстремизм и террористические акты, разбирали правила поведения при возникновении подобных ситуаций, а также рассматривали вопросы противодействия террористической деятельности в Российской Федерации.