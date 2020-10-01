В сельском поселении Нестеровское прошел флешмоб в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав России

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В Сунженском районе прошел флешмоб в честь 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Акция состоялась в средней школе № 3 сельского поселения Нестеровское.

Здесь, во дворе образовательного учреждения, были развернуты полотна ингушского флага и российского триколора. В то же время десятки учащихся школы выстроились, держа в руках воздушные шары и композицию из шаров-цифр в виде даты «250 лет». Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба администрации района.

Напомним, историческое событие произошло 17 марта 1770 года вблизи селения Ангушт, на равнинной местности под названием «Барта босе». Уже 12 июля 1770 года Договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими родами, был одобрен Коллегией иностранных дел России.

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