Водоснабжение

В сельском поселении Нестеровское проложили новый водопровод

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии проведена работа по замене ветхого аварийного водопровода на современный водовод.

Система водоснабжения на Коммунистической улице регулярно давала сбои. Ветхие водопроводные трубы со временем износились и пришли в негодность. Случаи прорыва стали происходить постоянно. В связи с обращениями жителей было принято решение полностью заменить аварийный водопровод.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, работники сельской администрации вырыли траншею и проложили водопроводную трубу из качественных, надежных и долговечных материалов. Общая протяженность трубы составила около 1400 метров.

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