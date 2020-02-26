В сельском поселении Нестеровское проложили новый водопровод

Система водоснабжения на Коммунистической улице регулярно давала сбои. Ветхие водопроводные трубы со временем износились и пришли в негодность. Случаи прорыва стали происходить постоянно. В связи с обращениями жителей было принято решение полностью заменить аварийный водопровод.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, работники сельской администрации вырыли траншею и проложили водопроводную трубу из качественных, надежных и долговечных материалов. Общая протяженность трубы составила около 1400 метров.