В сельском поселении Нестеровское пресекли реализацию спиртных напитков несовершеннолетним

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В Сунженском районе Ингушетии пресекли реализацию спиртных напитков несовершеннолетним.

Рейдовые мероприятия отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сунженский» были проведены в сельском поселении Нестеровское. В профилактических мероприятиях в отношении предпринимателей, реализующих на территории муниципального образования горячительные напитки, принимали участие также общественные деятели муниципалитета.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, факт незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним выявлен в ходе контрольной закупки в кафе «Эрзи». Владельцев торговой точки предупредили об ответственности за реализацию алкогольной продукции и табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия. По факту составлены соответствующие материалы.

Напоминаем, что статья 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» запрещает розничную продажу спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и предусматривает административное наказание в виде штрафа, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

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