В сельском поселении Нестеровское близится к завершению реконструкция Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, все работы планируется завершить в декабре текущего года.

Реконструкция здания, введенного в эксплуатацию еще в 1979 году, стала возможной благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Проект реконструкции предполагает облагораживание фасада, укладку брусчатки, разбивку газона, отделку внутренних помещений и другие виды работ. В настоящее время уже завершен основной этап работ: обновлен фасад здания, благоустроен двор ДК, установлены лавочки, светильники и ограждения. Строители приступили к внутренней отделке здания.

В ближайшее время нестеровский Дом культуры распахнет свои двери для жителей села в обновленном виде.