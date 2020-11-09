Нацпроекты

В сельском поселении Нестеровское близится к завершению реконструкция Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

0

Капитальный ремонт здания сельского дома культуры и прилегающей к нему территории в сельском поселении Нестеровское был начат в июле текущего года и в настоящее время близится к завершению.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, все работы планируется завершить в декабре текущего года.

Реконструкция здания, введенного в эксплуатацию еще в 1979 году, стала возможной благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Проект реконструкции предполагает облагораживание фасада, укладку брусчатки, разбивку газона, отделку внутренних помещений и другие виды работ. В настоящее время уже завершен основной этап работ: обновлен фасад здания, благоустроен двор ДК, установлены лавочки, светильники и ограждения. Строители приступили к внутренней отделке здания.

В ближайшее время нестеровский Дом культуры распахнет свои двери для жителей села в обновленном виде.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путешественники телеканала «Моя планета» включили в топ-5 лучших дорог России ингушскую автотрассу
Эксперт РАН напомнила, что в Ингушетии 49% жителей ведут здоровый образ жизни, и это недорого
Жительница Ингушетии оштрафована за дачу взятки полицейскому
Вопросы социально-экономического развития Ингушетии обсудили в Пятигорске Чайка и Калиматов
Сапралиев переизбран мэром ингушского города Сунжа
Дело жителя Ингушетии о незаконном обороте более 22,8 кг марихуаны дошло до суда
Основные этапы проведения пусконаладочных работ дизельного генератора
«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению данными
В Ингушетии за 9 месяцев обследовано фитосанитарное состояние более 125 тыс. га
В 2021 году в Ингушетии планируется строительство двух футбольных полей и других спортивных объектов
Студентам Ингушетии рассказали об экосистеме Сбера и спецпредложениях Зеленого дня

Главное

Яндекс.Метрика

 