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В сельском поселении Мужичи прошло праздничное мероприятие в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией

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Праздничное мероприятие, посвященное 250-летию вхождения Ингушетии в состав России и празднованию Международного дня учителя, состоялось в сельском поселении Мужичи Сунженского района.

Организаторами мероприятия выступили творческие коллективы Сунженского районного Дворца культуры и Дома культуры с. п. Мужичи.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, участниками творческих коллективов был дан концерт для учителей и присутствующих гостей. На мероприятии присутствовали директор РДК Айшат Матиева, начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев, директор ДК с. п. Алхасты Зина Бокова, глава с. п. Мужичи Иса Далиев, директор СОШ с. п. Мужичи Тамара Бесаева и многие другие.

С концертной программой для зрителей выступали Зелимхан Барханоев, Суммая, Зульфия Нальгиева, Жанна Китиева, хореографический ансамбль «Эздий» и Шамиль Гарданов.

Концерт прошел под бурные овации и аплодисменты присутствующих в зале зрителей.

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