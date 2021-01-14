В сельском поселении Ляжги открыта многофункциональная спортивная площадка

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, объект сооружён в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Строители провели работы с использованием современных материалов, площадку оснастили качественным оборудованием, что позволяет совершенствовать спортивные навыки в футболе, баскетболе и других видах спорта.